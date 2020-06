"Liverpool" pietuvojas titulam; Marsiālam pirmais "hat-trick" premjerlīgā

Mača 44.minūtē Mohameds Salāhs uz soda laukuma robežas saņēma Fabinju piespēli un pēc pāris paspertiem soļiem trieca bumbu vārtos - 2:0. Otrā puslaika ievadā, 55.minūtē, Fabinju ar izcilu tālsitienu no aptuveni ceturtdaļlaukuma panāca jau trīs vārtu pārvaru Klopa vadītajiem vīriem.

Marsiāls laukuma saimniekus vadībā izvirzīja septītajā minūtē, kad pēc Markusa Rešforda piespēles no laukuma galalīnijas tika pie brīva sitiena no pāris metriem. Pirmā puslaika priekšpēdējā minūtē Marsiāls, asistējot vēl vienam Mančestras kluba jauneklim Āronam Vanam-Bisakam, ar sitienu no vārtsarga laukuma robežas panāca 2:0.