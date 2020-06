Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Nesteidzies secināt...

Kaut gan - atkārtošos - ventspilnieku sašutumu arī var saprast, jo arī viņiem no rezervistu soliņa izskatījās, ka pret vārtsargu bija pārkāpums. Starp citu, neilgi pirms šīs epizodes Mahnovskis pats uzkāpa uz kājas pretiniekam, kurš jau bija pagriezis muguru un skrēja ārā no soda laukuma, bet tad atkal pats kļuva par cietušo... Ar secinājumiem neaizrausimies, taču, iespējams, tā (soda sitiens un vārti) bija vārtsargam mācība.

Pēc neveiksmes Slokā uzvaru guva titula īpašnieks "Riga FC" - 2:0 pār FK "Liepāja", kam tas savukārt bija pirmais zaudējums. Rīdziniekiem bija zināmas problēmas ar sastāvu (vēl nevar spēlēt Kamešs, savainojumi Laizānam un Steniu), toties pirmo reizi redzējām 22 gadus veco serbu balsta pussargu Marko Džurišiču un pirmo reizi sākumsastāvā izgāja gan Kulē, gan Nkololo. Pēc vienas nepilnas spēles secinājumus neizdarīsim arī šoreiz, taču tieši Džurišičs atdeva lielisku piespēli Brizolam, kad tas panāca 2:0 (pirms tam laba sadarbība ar Jakubu Horu). Kulē un Nkololo sevi cerīgi apliecināja jau Slokā un viņiem vajadzīgs tikai laiks, lai justos vēl pārliecinošāk (lasi - lai vēl labāk saprastos ar partneriem). Arī šajā spēlē bija epizode, kas radīja diskusijas - proti, 11 m soda sitiens uz liepājnieku vārtiem. No tiesneša pozīcijas droši vien izskatījās, ka Keitā nogāza Horu (kustība čeha virzienā bija), taču atkārtojumā no citas puses tā vairs neizskatījās...

Ne velti slavenais "Fantomass" Pjerluidži Kollina savulaik teica, ka, skatīdamies spēli no TV kameru vietām, viņš vairākkārt pieņemtu citus lēmumus. Otro puslaiku liepājnieki aizvadīja krietni labāk (iespējams, ka nedaudz tika nokavēta Dodo un Fraideja sūtīšana laukumā, jo tā notika - tāda sakritība - uzreiz pēc otrajiem zaudētajiem vārtiem), tomēr reālu iespēju izglābties nebija.

Ko varam no iepriekš rakstītā secināt? Pagaidām tikai to, ka turnīrs atkal solās būt ļoti spraigs un ka nevajag steigties ar secinājumiem. Jācer, ka to var vai drīz varēs attiecināt arī uz jaunpienācēju tukumnieku sniegumu.