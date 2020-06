IBSF izmeklēs bobsleja kamanu būvētāja rasistiskos izteikumus

ASV sportiste pagājušajā nedēļā komandas mājaslapā publicēja atklātu vēstuli par to, kā saskaras ar rasismu sadzīvē un sportā. Meiersa-Teilore kādreiz domājusi, ka sasniegumi sportā pieliks punktu viņas vērtēšanai pēc ādas krāsas, taču pieredze bobslejā viņai sagādājusi jaunus, nepatīkamus pārbaudījumus.

"Bobslejā ir tikai daži ražotāji, kuru kamanas var būt starp ātrākajām pasaulēm. ASV ir BMW un citi partneri, kas palīdz kamanu būvēšanā, bet bez viņiem mums būtu jāpērk kamanas no citiem būvētājiem," raksta bobslejiste.

"Kā melnādainā pilote varu iegādāties kamanas no visiem ražotājiem, izņemot viena, kas gatavo vienus no ātrākajiem bobiem Pasaules kausa apritē. Bet es to nedarītu, pat ja varētu," turpina Meiersa-Teilore.