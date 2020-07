Ceļošanu katrs izprot pa savam. Kādam tas nozīmē aizbraukt apgulties uz divām nedēļām kūrortā piejūras smiltīs un no salmiņa sūkt dienišķo smūtiju, ķert saules starus. Kārlim Bardelim pēdējie gandrīz divi dzīves gadi ir viens nebeidzams ceļojums... Turklāt kāds!

Vienatnē ar airu laivu bez burām, motora, bez pavadošā sastāva (kuģa) Kārlis sekmīgi šķērsoja Kluso okeānu. Kopumā veica 14 383 jūras jūdzes jeb 26 637 km. Astoņus mēnešus pavadīja uz dažādām salām, lai atjaunotu spēkus un pārtikas krājumus, kā arī izvairītos no taifūnu sezonām. Piestāja Hiva Oa salā, Franču polinēzijā, Tuvalu, Nendo (Zālamana salās), Papua Jaungvinejā, Sangihe, Sulavesi, Belitung salās Indonēzijā.

Nu viņš ir sasniedzis kontinentu, piestājot Malaizijā. Kaut arī Kārlis ļoti ilgu laiku savā laivā pavadījis viens, Malaizija viņu uz 14 dienām grib ielikt karantīnā. Šīs valsts robežas ieceļotājiem ir slēgtas līdz 31. augustam. Šajās dienās viņš risinās dažādus jautājumus, kas saistīti ar viņa laivu, uzturēšanos Malaizijā.

Šis viņam bija trešais posms pasaules apceļošanā bez motora vai burām, paļaujoties tikai uz cilvēka ģenerētu spēku. 2016. gadā Kārlis ar Gintu Barkovski veica Dienvidatlantijas okeāna šķērsošanu airu laivā no Lūderlicas, Namībijā, līdz Rio das Ostras, Brazīlijā, 142 dienu laikā. No 2018. gada janvāra līdz maijam kopā ar Lindu Zuzi uz tandēma velosipēda veica 5430 km, 100 dienās šķērsojot Dienvidameriku no Rio das Ostras, Brazīlijā, līdz Limai, Peru.

"Man veiksmīgi sanāca paspēt līdz Makasaras šaurumam, kas ir starp Borneo un Sulavesi salu. Tur bija pamatīga straume uz dienvidiem, uz Javas jūru. Bija ļoti svarīgi ātri tikt līdz Javas jūrai, jo, pamainoties musonu sezonai, šajā šaurumā sanāk pretvējš. Ja būtu nokavējis to brīdi, praktiski šo visu nāktos atcelt uz vēl vienu gadu (smejas)," par savu pēdējo posmu, airējot no Indonēzijas līdz Malaizijai, TVNET pastāstīja Kārlis. "Kad tiku cauri Javas jūrai, sākās pamatīga kuģu satiksme. Parādījās arī ļoti spēcīgas paisumu bēgumu straumes. Kādu pusotru nedēļu pirms finiša naktī mani straume ar dubultu spēku purināja. Domāju, kā tas enkurs var izturēt! Protams, pēc trim stundām tas nolūza. Sāka mani nekontrolēti nest. Labi, ka tobrīd tuvumā nebija klintis. Kad uzausa saule, paisuma straumes samazinājās un varēju sākt airēt. No vecā enkura ķēdes, virvēm un akumulatora sasēju tādu kā avārijas enkuru. Tas kaut nedaudz, bet palīdzēja."

Pēcāk Kārlis airēja cauri vienam no pasaules visaktīvākajiem kuģu satiksmes šaurumiem. Arī vienam no aktīvākajiem pirātu reģioniem. Viņš gan jūras laupītājiem nešķita interesants, jo īsti nav ko no viņa paņemt.

"Jā, Singapūras - Malakas šaurumā bija nenormāli daudz kuģu. Bet nācās to šķērsot. Veiksmīgi. Kuģi nobrauca man garām ļoti, ļoti tuvu. Šķita, ka esmu uz divvirzienu šosejas. Satiksme kā uz kādas no centrālajām ielām Rīgā," sacīja Kārlis Bardelis.

Pašlaik Kārlis atrodas Pontianā, kur decembrī šo rindu autors kopā ar Jāni Šipkovu, veicot kārtējo posmu projektā "Ar velo apkārt pasaulei", uzkavējās nedaudz mazāk par diennakti. Toreiz mūs ceļā no Bangkokas uz Singapūru Pontianā laipni uzņēma vietējā velo kluba biedri, kuri sniedz palīdzīgu roku arī Kārlim. Šķiet gluži vai neticami, ka esam atradušies vienās un tajās pašās telpās, vakariņojuši ar tiem pašiem cilvēkiem tik tālu prom no mājām. Pasaule ir maza?

💥 Cik tā pasaule ir maziņa! Kārlis ir Pontian velo klubā Malaizijā, kur decembrī laipni kungi uzņēma mūs ar @energodata. To 🇱🇻 karodziņu pie sienas toreiz piestiprināju es. Un mēs vēl pirms došanās uz Āziju sapņojām satikties. Re kā... pic.twitter.com/WQpvGDU46n — Gatis Kreceris (@kreceris) June 30, 2020

"Man tagad jāatrod, kur noglabāt laivu. Tagad tāpat to nekur nevar sūtīt, jo ir slapja. Jāsakārto šīs lietas un tad lidošu uz Latviju," teica Kārlis.

Savā ceļojumā Kārlis pieredzēja unikālas satikšanās ar savvaļas dzīvniekiem – vaļiem, bruņurupučiem, delfīniem un cikkārt laivai sekoja pa kādai haizivij. Pikantas emocijas tika izbaudītas, kad pienāca ikmēneša nepieciešamība notīrīt laivas apakšu no apauguma gliemjiem, kas būtiski samazina pārvietošanās ātrumu. Atceroties nesenās satikšanās ar haizivīm, Kārlim pirms kāpšanas pār bortu bija īpaši jāsagatavojas, galvenokārt morāli.

Diezgan liels izaicinājums ceļotājam izrādījās centieni piestāt jebkurā no minētajām salām, jo spēcīgo okeāna straumju dēļ aizslīdēt garām bija ļoti reālas iespējas. Kā jau minēts, ceļā netiek izmantoti nekādi motorizēti transporta līdzekļi un ieejai ostu līcī vai lagūnā nebija paredzēts izmantot motorlaivu, kura varētu piesiet laivu un droši to aizvilkt garām klinšainajiem krastiem vai rifiem.

Līdz šim pasaulē ir veikti vairāki Klusā okeāna šķērsojumi specializētajās airu laivās no Dienvidamerikas vai Ziemeļamerikas ar finišu Austrālijā, bet vēl nevienam nav bijis pa spēkam sasniegt Āziju.

