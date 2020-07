Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Lai dzīvo prezidents Ulm... Kalvītis!

Man, kā kongresu ilggadējam apmeklētājam principā nebija kur piesieties. Ja būtu jāvērtē pasākums pēc tehniskiem un mākslinieciskiem kritērijiem, tad droši vien lielākā daļa skatītāju LHF kongresam dotu maksimālās atzīmes – 6,0, kā savulaik Irinai Rodņinai ar Aleksandru Zaicevu kādā no čempionātiem, veicot to pat bez mūzikas pavadījuma.

LHF kongress tiešām bija labi sagatavots. Ar prezidenta Kalvīša gana plašu atskaiti, ar klusuma brīdi pieminot pēdējā gada 11 aizgājējus. Kongresam ļaujot demokrātiski izlemt, ka tas nav pārāk liels pārkāpums, ja biedra naudas nav nomaksātas līdz iepriekšējā gada 31. decembrim, un tāpēc balsstiesības nevajadzētu atņemt (skāra sešus no 44 biedriem). Diezgan lielā vienprātībā par biedru kandidātiem tika uzņemti vēl septiņi biedri, kad atjēdzās "Venta 2002", pieprasot pārbalsot lēmumu par HK "Ventspils" uzņemšanu kandidātos.

Dīvaini, bet šoreiz kongress lika HK "Ventspilij" pagaidīt... Dīvaini tāpēc, ka jaunā Ventspils kluba dibināšanā piedalījušies vai to sekmējuši pat viens vai divi LHF bijušās valdes locekļi!

Bez hokeja spēļu vērošanas man no sporta un nesporta pasākumiem vislabāk patīk vēlēšanas, Rīgas Domi un Latvijas Saeimu ieskaitot. Dienās pirms kongresa izdzirdot, ka viens no LHF valdes locekļiem Edgars Jansons (tas pats, kurš pirms nepilniem četriem gadiem kā miera balodis eleganti no troņa gāza Kirovu Lipmanu) gatavojoties mest izaicinājuma cimdu savam bijušajam domubiedram Viesturam Koziolam, gribot ieņemt ģenerālsekretāra posteni. Kaut kāda rosība, protams, bija, bet ne sevišķi nopietna, jo tā tās lietas netiek darītas. Kā ziņo masu mediji, prezidents Kalvītis tika iebalsots vienbalsīgi, proti, ar visām 44 balsīm. Tā kā pats šīs balsis neskaitīju, kaut ko iebilst negrasos.