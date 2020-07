"Tukums 2000"/TSS kapitulē virslīgas pastarīšu divcīņā

Spēles 25.minūtē vārtus guva pats Masangane, kurš no laukuma labā sāna saņēma tālu piespēli no Raimonda Kroļļa. Jau minūti vēlāk aptuveni 18 metrus no pretinieku vārtiem standartsituāciju izpildīja mājinieki. Helmuts Saulītis lietus apskaloto bumbu nespēja tvert, bet haosā, kas īsi pēc tam izveidojās soda laukumā, pirmie pie bumbas bija "Metta" aizsargi.