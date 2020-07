Kas jauns futbolā: Runā Kreipāns: Kura sērija beigsies pirmā? Kas apturēs RFS?

FK "Valmiera" kļuva par pirmo komandu, kura šosezon atspēlējās no 0:2 un nezaudēja - 2:2 mājās ar "Spartaku". Atcerēsimies, ka pirms tam (aizpagājušajā spēļu kārtā) valmierieši atspēlējās no 1:2 Ventspilī, kur gan viņi bija arī vadībā ar 1:0. Tas liecina par komandas raksturu, un nevar nepiekrist vairāku komandas spēlētāju teiktajam, ka ar katru nākamo spēli komandas sniegums kļūst stabilāks. Šoreiz pirmajā puslaikā "Spartaks" bija pārāks un pelnīti tajā uzvarēja, bet arī 2:0 otrā puslaika sākumā vēl nebija uzvara, jo Valmieras komandā neviens ne uz mirkli nenolaida rokas. Spartakieši iepriekšējās divas spēles bija zaudējuši ar kopējo rezultātu 2:7, bet trešo spēli pēc kārtas nezaudēja. Tiesa, tas ir vājš mierinājums, jo uzvara tomēr tika izlaista. Valmieras komanda nav zaudējusi trīs spēlēs pēc kārtas, katrā no tām guvusi vismaz pa 2 vārtiem, un vai šī sērija turpināsies - to zināsim trešdien vakarā Liepājā.