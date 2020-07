"Daugavpils" aizsargs Cucurs: Pamazām iezīmējas mūsu spēles stils

Cucurs laukumā pavadīja visas 90 minūtes, no zvana līdz zvanam spēlējot pirmo reizi kopš pērnā gada augusta beigām.

"Gandrīz gads riņķī, kā nebiju spēlējis visas 90 minūtes. Jau toreiz spēlēju ar nelielām sāpēm. Bija fiziski grūti, turklāt Daugavpilī, atšķirībā no "Skonto" stadiona, spēlējam uz mākslīgā seguma. Pavisam citādāk,"stāstīja Cucurs.

"Nopietni gatavojāmies, kā jau pret visiem pretiniekiem. Treneris uzspieda uz to, ka būs sarežģīta spēle pret ļoti augstas klases spēlētājiem. Taču tas ir tikai uz papīra, un bija jāpierāda uz laukuma. Šoreiz viņi arī to pierādīja," secināja Cucurs.

Latgales komanda bija viena no pēdējām, kas atsāka treniņus pēc ierobežojumu mīkstināšanas.

"Viss atkarīgs no manis paša - kā trenēšos un strādāšu. Ja atstāšu daudz pūļu treniņos un spēlēs, tad varbūt būs iespēja tikt tālāk un augstāk," teica Cucurs.

"No vienas puses ir neliela nedrošības sajūta, taču no otras - tas motivē vietējos spēlētājus vairāk strādāt. Ja pierādi sevi treniņos un pats papildus strādā, tad ir iespēja izstumt leģionārus no sastāva. Viss ir pašu spēkos," atzina Cucurs.