Divi Latvijas pārstāvji uz mūžu diskvalificēti no Armēnijas futbola

Tāpat FFA uz diviem gadiem no vietējiem turnīriem izslēgusi piecus klubus. Viens no tiem - "Yerevan" - šosezon ieguva tiesības spēlēt spēcīgākajā čempionātā, taču neveiksmīgā snieguma dēļ jau ziemā atsauca savu dalību no turnīra. Tieši šajā vienībā pirmā vārtsarga loma bija uzticēta Krūmiņam.