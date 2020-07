UFC prezidents: Nebrīnīšos, ja Makgregors nākamgad atkal cīnīsies

"Neviens nešaubās, ka Konors Makgregors ir viens no labākajiem cīkstoņiem pasaulē. Kas notiek šobrīd? Tas, kas notiek ar cīkstoņiem, kuri ir nopelnījuši ļoti daudz naudu," "You Tube" kanālā "The Herd with Colin Cowherd" sacīja Vaits.