Kas jauns futbolā: Runā Kreipāns: Starp optimistiem un pesimistiem

Diezin vai liels optimisms - īpaši pēc vēsturiski sekmīgās pagājušās sezonas - pēc pirmajām trim spēlēm bija FK "Valmieras" līdzjutējiem. No pagājušās sezonas pirmā trijnieka izdevās paņemt tikai vienu punktu. Visi apzinājās, ka komandas rindās notikušas būtiskas pārmaiņas un ne tikai sastāva pastiprināšanās ziņā (tas kļuva gados jaunāks), ka pirmajās trijās spēlēs nāk pretī viss pagājušā gada goda pjedestāls, taču tik un tā - pesimistu balsis jau varēja sadzirdēt.

Toties tagad - pēc vēl trim pēc kārtas nezaudētām un divām starp tām uzvarētām spēlēm - valmieriešu līdzjutēji var skatīties augstāk turnīra tabulā nekā tur atrodas viņu komanda - FK "Valmiera" 6.vietu no 3.vietas šķir tikai 3 punkti... Turklāt joprojām komandas rindās vēl nav atgriezies viens no pagājušās sezonas līderiem un atklājumiem Aleksejs Grjaznovs (toties pirmo reizi rezervē bija 20 gadus vecais Kristers Lūsiņš, kurš pērn jau pirmās spēles sākumā guva smagu savainojumu un vairāk nekā gadu nespēlēja).

Spēlē Liepājā valmieriešu rindās nebija Vitālija Jagodinska, kura pāreja sezonu starplaikā no RFS uz Valmieru tika uzskatīta par skaļāko starp Latvijas futbolistiem. Spēles ziņā attiecībā uz Jagodinski pārmetumu nav, taču ir radušās nesaskaņas starp spēlētāju un kluba vadību. Jagodinskis ir komandā, trenējas, taču kā viss atrisināsies - to droši vien uzzināsim tuvākajā laikā.

Liepājā centra aizsarga pozīcijā pārliecinoši spēlēja 21 gadu vecais nigērietis Badmuss. Tas nav mājiens uz to, ka arī bez Jagodinska nekas nenotiks - Vitālijs tomēr ir viens no sava ampluā labākajiem spēlētājiem Latvijā, turklāt viņam ir īpašības, kuru nav daudziem aizstājējiem (piemēram - prasme uzsākt uzbrukumu). Tā ka Valmieras komandas līdzjutējos pašreiz ir gan augošs optimisms, gan neziņa par vienu no komandas pamatspēlētājiem.