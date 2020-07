Oficiāli: NHL sezona atsāksies 1. augustā

Treniņnometnes komandas aizvadīs savās mājās, bet sacensības atsāksies Kanādas pilsētās ar 12 Austrumu konferences komandām Toronto un 12 vienībām no rietumiem Edmontonā, kur oktobrī notiks arī Stenlija kausa fināls.

Ikvienam klubu spēlētājam un personāla darbiniekam katru dienu būs jāiziet Covid-19 pārbaudes - 24 komandām ar 52 cilvēkiem katrā klubā. Tas nozīmē 1248 pārbaudes katru dienu, sākot no komandu ierašanās līdz to izkrišanai no turnīra.