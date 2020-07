Ronaldu "pendeles" neļauj "Atalanta" uzvarēt "Juventus"

Deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām Ruslans Maļinovskis sita no pustālas distances, bumbai rikošetā nonākot vārtos - 2:1 "Atalanta" labā. Tiesa, pamatlaika finišā ar roku soda laukumā nospēlēja Luiss Murjels, un arī 90.minūtē Ronaldu izpildītā "pendele" bija nekļūdīga, lai gan viesu vārtsargs Pjerludži Gollīni gandrīz aizsniedzās līdz bumbai.

Sestdien vicelīdere Romas "Lazio" savā laukumā zaudēja "Sassuolo" ar 1:2 (1:0). Tikmēr piekto vietu ieņemošā "AS Roma" arī pēc spēles viesos saglabāja savas pozīcijas, ar 2:0 (0:0) pārspējot vienu no kandidātēm uz izkrišanu no līgas "Brescia".