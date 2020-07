Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Kāpēc Savickis tikai sola un sola?

Lielākā daļa to gadu meistarkomandas jau bija izklīdusi plašajā hokeja pasaulē, bet nebija jau arī tā, ka neviens bijušais pārdaugavietis neaizbrauktu uz Voroņežu, kas kļuva par tādu kā Latvijas hokeja neoficiālo atbalsta punktu. Juris Klodāns pat trīs sezonas sargāja "Buran”/HK “Voroņež" vārtus Krievijas otrajā līgā, arī Latvijas debijas sezonā pasaules čempionāta A grupā. Lielākā daļa "Pārdaugavas" otrā ešalona Voroņežā noturējās vienu sezonu, aizvadot no 50 līdz 0 spēļu.

It kā šajā nedēļā ir jāsākas "Dinamo" treniņnometnei Liepājā, bet galvenā trenera nav, sastāva nav, nauda kontā arī neesot un līdz ar to nekas nav skaidrs. Lielākā daļa "Dinamo" noderīgo spēlētāju gan trīs dienas nedēļā slidojot "Kurbada" hallē Rumbulā, bet kluba vadība vismaz jau no maija beigām sola: "Tuvāko dienu laikā būs jaunas ziņas." Tā pagāja maijmēnes jaukais, nosvinēti Jāņi un Pēteri, bet "Dinamo" saimnieks Juris Savickis turpina runāt nākotnes formā. Visvieglākais šajā situācijā būtu prasti nolamāt veco čekistu Savicki, taču man negribētos pievienoties šai lamātāju kompānijai.