Bijušais Austrālijas izlases kapteinis Jedinaks noslēdzis profesionāļa gaitas

35 gadus vecais pussargs nav spēlējis kopš pērnā gada, kad pēc 2018./2019.gada sezonas beigām tika atbrīvots no Anglijas premjerlīgas kluba Birmingemas "Aston Villa". Bija baumas, ka Jedinaks varētu atgriezties Austrālijas A līgā un pārstāvēt Sidnejas "United", kur uzsāka savu karjeru, tomēr tās nepiepildījās.

"Biju jauns puika no Sidnejas rietumiem, kurš sapņoja par futbola spēlēšanu profesionālā līmenī. Ceļš uz to bija pieredzes, izaicinājumu un atmiņu bagāts. Gribu pateikties visiem klubiem, kas man deva iespēju to paveikt. Tagad ir laiks jaunai nodaļai manā dzīvē," sociālajā vietnē "Instagram" raksta futbolists.