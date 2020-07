FOTO ⟩ Jūrmalā aizvadīts Pasaules kausa posms ielu vingrošanā

Majoros notikušais posms pulcēja 26 labākos ielu vingrotājus no desmit valstīm. Katrs dalībnieks trijos divu minūšu ilgos raundos centās pārsteigt kvalificēto starptautisko žūriju un skatītājus ar ielu vingrošanas elementiem, kuru būtība ir pretoties zemes gravitācijas spēkam.

Šoreiz ar 5,5 punktu pārsvaru uzvarēja lietuvietis, viens no titulētākajiem jaunajiem ielu vingrotājiem, 2019.gada Pasaules kausa finālists Janavičs, kurš trijos sacensību raundos izpelnījās 24 punktus no žūrijas. Otro vietu ar 18,5 punktiem ieguva Roks Tamašauskss no Lietuvas.