FOTO ⟩ Siguldā aizvadīts "Specialized" Latvijas un Lietuvas čempionāts MTB XCO krosā

Blūma pozīcijas nevienam no konkurentiem apdraudēt neizdevās. 2017. gada Pasaules kausa kopvērtējuma ieguvējs U23 grupā Blūms guva ļoti pārliecinošu uzvaru. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 23 minūtes un 17 sekunde. Sudraba medaļa Oskaram Muižniekam, kuru no cēsinieka šķīra 4 minūtes un 58 sekundes. Daudz aizraujošāka cīņa bija pa trešo vietu. Pēdējos apļos lielisks sniegums padevās Laurim Purniņam. "DTG – MySport" sportists prata panākt un vēlāk aizmukt no Petaka un Bogdanoviča, kuru pēdējā aplī piemeklēja arī velosipēda riepas defekts.