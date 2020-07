Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vai uz pjedestāla palikusi vairs tikai "bronza"?

RFS atkārtoja kluba rekordu - uzvara 7 pirmajās čempionāta spēlēs - un ieguva 21 punktu, titula īpašniekam "Riga FC" ir 18 punktu, bet līderu tuvākie sekotāji jau atpaliek par 7 un 8 punktiem no otrās vietas un par 10 un 11 punktiem no pirmās vietas.

Varētu, protams, atcerēties RFS komandas klupienus pēc lieliska sākuma iepriekšējās divās sezonās (būs vai nebūs arī šosezon - tā ir vēl viena turnīra intriga), taču negribas, lai intriga cīņā par čempionu titulu rodas kādas komandas neveiksmju dēļ - gribas, lai to rada komandas, kas seko abiem līderiem. Jau šo piektdien RFS uzņems "Riga FC" savā laukumā "Arkādijā", kāda no komandām vai abas komandas punktus zaudēs, taču tas sekotājiem tik un tā vēl neļaus pietuvoties pavisam tuvu.

Aizvadītajā spēļu kārtā notika pirmais "hat-trick" šajā sezonā - "Riga FC" ar 5:1 uzvarēja Tukumā un trīs vārtus (pirmos trīs pēc kārtas) čempionu labā guva Ričards Kule Mbombo. Toreizējās Zairas un pašreizējās Kongo DR galvaspilsētā Kinšasā dzimušais atlētiskais uzbrucējs pirms ierašanās šogad Latvijā skolojās tādā futbola zemē kā Beļģija (bija sezonu "Anderlecht" sistēmā, bija 1. divīzijas B grupas klubā "Beerschot Wilrijk"), bija Kongo vicečempions, nedaudz spēlēja Trenčīnas komandā Slovākijā (viena spēle virslīgā), bet pagājušajā gadā bija viens no līderiem (9 vārti) "Kaisar" (Kizilorda) komandā Kazahstānā un kļuva ar to par Kazahstānas kausa ieguvēju (finālā pret "Atyrau" spēlēja "no zvana līdz zvanam" visu pamatlaiku un papildlaiku), tā ka 24 gadus vecais uzbrucējs jau ir diezgan pieredzējis spēlētājs un "rīdzinieku" uzbrukumam tas ir labs pastiprinājums (guvis 4 vārtus 7 spēlēs). Jo interesantāk būs vērot viņu gaidāmajā duelī ar RFS.