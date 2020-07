UFC zvaigznes Masvidala astoņu dienu stāsts "Cīņu salā"

Para todo bien, para todo mal mezcal! For all the good, for all the bad-Mezcal! Appreciate everybody that reached out and best believe we running that back @recuerdomezcalusa @charlie_decca @eliteathletesperformance @isaackesington @paulinboys @mikebrownmma @nobickal1 @abrahamkawa

A post shared by Jorge Masvidal (@gamebredfighter) on Jul 12, 2020 at 4:08pm PDT