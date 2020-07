Latvijas boksere Boža: Ir nepadarīta darba sajūta

FOTO: No personīgā arhīva

To es domāšu pēc 8. augusta. Šobrīd man ir jāsaprot, vai tas ir tikai sapnis, vai tas arī pārvēršas par realitāti. Domāju, ka vēl divus vai trīs gadus varu boksēt. Negribu skriet vilcienam pa priekšu. Ir nepabeigta darba sajūta, tāpēc nevaru likties mierā. Liekas, ka tur vēl kaut kas ir.

Varbūt ne gluži uzspieda, taču tā bija vēlama. Esmu par to ļoti priecīga. Tā noteikti nav nekāda bēda manā dzīvē. Tas viennozīmīgi man ir pluss.

Es uzskatu, ka nav ieteicams. Daudzi treneri to dara, un strādā ar bērniem ļoti veiksmīgi. Taču priecājos, ka es nenonācu boksā jau septiņu gadu vecumā. Tajā vecumā labāk sēdēt pie klavierēm nekā atrasties boksa ringā.

TVNET: Kā tavi vecāki uztvēra to, ka pievērsies cīņu sportam?

Uztvēra to gluži tāpat kā tagad. Ģimenei tas prieku nesagādā. Protams, ka vecākiem vienmēr ir uztraukums. Man arī būtu, ja mana meita nodarbotos ar cīņu sportu. Mana ģimene nav sporta fani. Ģimenes locekļi nav mēģinājuši atrunāt, jo viņi zina, ka mana spītīgā rakstura dēļ nav tam lielas jēgas. Uztraukums ir bijis pamatīgs, un es to esmu jutusi un redzējusi. Savā ziņā man arī bijuši sirdsapziņas pārmetumi par to. Taču mēs dzīvojam savu, nevis vecāku vai citu radinieku dzīvi.