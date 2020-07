Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Vai mums (Latvijai) vajag Rīgas "Dinamo" Krievijā?

Vai Latvijai/Latvijas hokejam no tā kāds sliktums, ka mums ir (bija?) komanda KHL, turklāt par krievu naudu?

Nauda gan tā principā esot mūsu pašu, jo atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijā "Gazprom" gāze esot dārgāka un līdz ar to mēs paši samaksājot par savām izpriecām. Vai Latvijai pēc Krimas aneksijas un kara Donbasā vajadzētu uzturēt kultūras un sporta sakarus ar Krieviju? Ja gribam būt pilnīgi godīgi, tad varbūt jau 2008. gada rudenī mums (Latvijai) nevajadzēja sākt šo KHL skrējienu. Kad lielais kaimiņš bija anektējis Dienvidosetiju. Ja jau tad mēs (Latvija) būtu parādījuši stingru stāju, es tam pievienotos. Tagad? Zinu, ka ir žurnālisti, kuriem riebjas Krievijas himna pirms katras spēles Rīgā, dažs mēģina saredzēt, ka skatītājos krievi vien esot, cits lamā komandas nominālā saimnieka Jura Savicka čekistisko pagātni. Atmetam nost šos politiskos vai pseidopolitiskos momentus. Vai mums (Latvijai) vajag Krievijā spēlējošu Rīgas "Dinamo"?

Reālpolitiķi atbildētu: stulbs jautājums. Ja krievi dod naudu, tad grēks ir to neņemt. Vairāk par 10 miljoniem eiro ik gadu. Kas šā vai tā, bet nonāk Latvijas hokejā. Jā, varētu miljonu atdeve būt efektīgāka, varētu "Dinamo" gadiem nemuļļāties pa tabulas astes galu.

Taču būtu muļķīgi noliegt "Dinamo" devumu Latvijas izlasē? Katrā no vienpadsmit pasaules čempionātiem izlasē ir bijis no astoņiem (2013.) līdz piecpadsmit (2009.) dinamiešiem. Dinamika – 15, 10, 13, 14, tad 8, 9, atkal 13 un 13, 10 un divos pēdējos gados atkal pa 9. Vai no šīs skaitļu virtenes var izdarīt secinājumu, ka pirmajos gados "Dinamo" strādāja labāk? Jā un nē. 2009. gadā Znaroks uz Berni uzaicināja Sergeju Naumovu, Krišjāni Rēdlihu, Gunti Galviņu, Rodrigo Laviņu, Oļegu Sorokinu, Georgiju Pujacu, Kristapu Sotnieku, Ģirtu Ankipānu, Armandu Bērziņu, Mārtiņu Cipuli, Aigaru Ciprusu, Lauri Dārziņu, Aleksandru Ņiživiju, Alekseju Širokovu un Miķeli Rēdlihu. Lielākā daļa – ar pasaules čempionātu pieredzi, bet tajā debitēja tikai viens dinamietis – Kristaps Sotnieks.