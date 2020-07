Blūms demonstrē teicamu sniegumu un izcīna ceturto vietu prestižajā Šveices kausā

No jūlija Starptautiskā Riteņbraukšanas federācija (UCI) dod iespēju rīkot dažāda mēroga UCI līmeņa sacensības. Nedēļas nogalē ļoti spēcīgs dalībnieku sastāvs pulcējās Šveices pilsētas Lekuerbedas XCO krosa trasē. Tur notika pirmās augsta līmeņa MTB XCO krosa sacensības pēc pandēmijas izraisītā pārtraukuma – Šveices kauss.

Dalībnieku vidū virkne Šveices, Francijas, Vācijas, Dānijas, Austrijas un Latvijas vadošo MTB braucēju. No latviešiem sacensībās piedalījās pagājušajā nedēļā kārtējo reizi par Latvijas elites čempionu MTB XCO krosā kļuvušais Nīderlandes komandas "CST PostNL Bafang" riteņbraucējs Mārtiņš Blūms.

To viņam izdevās sekmīgi pārnest arī uz Šveices kausa sacensībām. Tika piešķirts 22. starta numurs. Tas jau no pirmā metra lika demonstrēt labāko sniegumu, lai aizcīnītos līdz vadošajiem braucējiem. Septiņu apļu garajā sacīkstē cēsnieks spēja izkarot vietu labāko sešiniekā. Demonstrētais ātrums trasē bija starp pašiem ātrākajiem. Finišā Blūmam augstā ceturtā vieta. No uzvarētāja – pasaules MTB leģendas Nino Šurtera mūsu braucējs atpalika vien par 1 minūti un 15 sekundēm.