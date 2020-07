Hārtlija trenētajā "Avangard" komandā 20 cilvēkiem atklāts Covid-19

"Jau no paša treniņnometnes sākuma visai komandai regulāri veic testus. Vienā no testēšanas reizēm pozitīvs rezultāts izrādījās lielai spēlētāju un apkalpojošā personāla grupai. Pozitīvs tests bija 20 cilvēkiem. Viņi visi ir izolēti no pārējiem. Vairumam saslimušo nav izteiktu simptomu," sacīja Volkovs.