Kā NBA treneri adaptējas jaunajos apstākļos?

“Protams, laiks prom no ģimenes ir izaicinājums. Par to nav jautājumu. Mums ir dažādas opcijas kā uzturēt kontaktus ar ģimeni, piemēram, "Zoom" zvans. Kad būsi ilgāk prom no ģimenes, tev vajadzēs atrast veidus kā uzturēt pozitīvu domāšanu. Ģimenes aspekts noteikti ir visgrūtākais."