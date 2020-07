Krištianu Ronaldu pietuvojas leģendārajam Pelē

All-time ranking of most officials goals scored ever



1. Pelé 767

2. Romário 734

3. Cristiano Ronaldo 734

4. Gerd Mueller 720

5. Messi 716

6. Puskas 706

7. Bican 636

8. Eusébio 615

9. Deak 558

10. Friedenreich 554

11. Ibrahimovic 542

12. Zico 525

13. Di Stefano 516