Skudra: Rīgas "Dinamo" jākūst par stabilu izslēgšanas spēļu komandu

Šobrīd rit darbs pie komandas sastāva komplektācijas. Rīgas "Dinamo" centīsies piesaistīt labākos pieejamos latviešu hokejistus, kādus spēlētājus no Eiropas un arī Ziemeļamerikas.

"Varu pateikt, ka vairākiem spēlētājiem personīgie kontrakti tiks samazināti. Esam vienojušies mutiski. Bet sarunas rit pozitīvi. Ceram, ka līdz nedēļas beigām varēsim konkrēti kaut ko pateikt. No pirmdienas sāksim organizēti darboties Piņķos. Ārzemnieki slēgties klāt vēlāk. Tie, kuri iebrauks no sarkanajām zonām, izcietīs karantīnu un tad pievienosies komandai," pauda Skudra. "Ja mums viss izdosies kā mēs plānojam, esmu pārliecināts, ka būsim "play-off" komanda. Centīsimies dot sev iespēju būt ne tikai par "play off" komandu, bet izdarīt arī kaut ko vairāk. Mums jāiekļūst par stabilu izslēgšanas spēļu komandu."