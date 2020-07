Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais starpfinišs

Spartakiešu rindās vēl nebija neviens no jaunpienācējiem – lietuvietis Edgars Žarskis, Romans Mickevičs un 18 gadus vecais uzbrucējs Kvadvo Asamoa no Ganas (nejaukt ar viņa tautieti, kā arī vārda un uzvārda brāli no Milānas "Inter", kurš 7 reizes bija Itālijas čempions ar Turīnas "Juventus"!). Transfermarkt.com atrodama ziņa, ka "Spartaka" rindas papildinās arī balsta pussargs no Moldovas (viena spēle izlasē) Kristians Dross un ir iespējama arī francūža Gabriela Šerpantjē atgriešanās no "Avellino" (beidzās īres termiņš), taču par viņu esot interese no Itālijas A sērijas klubiem ar vēlmi izpirkt līgumu, tā ka atgriešanās ir maz ticama.