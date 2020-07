Rīgas "Dinamo" paliek arī Miķelis Rēdlihs

Miķelis Rēdlihs - parakstīts līgums ar Dinamo Rīga uz vienu gadu. Микелис Редлихс. Договор с Динамо Рига на один сезон. Mikelis Redlihs. Contract with Dinamo Riga for one season. #dinamoriga #khl #season13

