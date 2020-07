Ko sagaidīt no NHL izslēgšanas spēlēm?

Spēlētāju veselība

"Burbuļa" efekts

Daudz ticis runāts par to, ka spēlētāji savos viesnīcas numuriņos uz ilgu laiku tiks nošķirti no savām ģimenēm un draugiem. Paskatīsimies, cik ātri hokejisti varēs atgriezties pie savām ģimenēm... Izslēgšanas spēles sāks 24 komandas. Pirmās astoņas komandas izstāsies jau 16 dienu laikā. Nākamās astoņas prom no "burbuļa" varēs doties pēc aptuveni trīs nedēļām. Paliek vēl astoņas komandas, un lielākā daļa hokejistu būs jau pametuši viesnīcas. Hokejistiem jāspēj izdzīvot šo posmu.