"Maple Leafs" galvenais treneris: Tortorellas darbs ir manas izglītības pamatā

"Biju jauns puisis. Spēlēt pie viņa bija grūti. Jaunajiem pie viņa vispār neklājas viegli. To es sapratu. Toties, kad kļuvu par treneri un sāku domāt, kas man ir svarīgi, lai sastādītu rīcības plānu, tad pa īstam novērtēju Džona darbu komandas koncepcijas izveidē," NHL mājas lapā citēts Kīfs.

"Atceros, kā Džons strādāja ar jaunajiem puišiem, jaunajām zvaigznēm. Viņš spēlēja ļoti svarīgu lomu šo puišu karjerās. Pateicoties Tortorellam, viņi guva panākumus. No Džona saņēmu ļoti patīkamu ziņu, kad nonācu "Maple Leafs" un esmu viņam par to ļoti pateicīgs. Daudz no viņa esmu mācījies, un man ir paveicies, ka atkal būs iespēja ar viņu parunāties."