Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: 2-4-3-1

Abi līderi ir pietiekami stabili pirmajās divās vietās, toties vismaz četras komandas spēkojas par trešo vietu un, iespējams, vēl vienu vietu Eiropas kausu izcīņā (te korekcijas var ieviest Latvijas kausa izcīņa). Konflikti un nesaskaņas (nekas līdz galam vēl nav atrisināts) FK "Valmiera" rindas, kā izskatās, nav satricinājuši, arī zaudējums iepriekšējā mačā ar 2:5 viesos RFS komandai (liekas neticami, bet Valmieras komandai ir otrais lielākais zaudēto vārtu skaits) neiedragāja komandas pārliecību - 3:0 uzvara pār FK "Ventspils". Lieki teikt, ka spēles gaitu un tās gala iznākumu nevarēja neietekmēt notikumi 38. minūtē, kad tika noraidīti divi ventspilnieku un viens valmieriešu spēlētājs. Līdz 0:2 viesi vēl arī mazākumā ne tikai turējās pretī, bet varēja arī izlīdzināt rezultātu (Villelam to neļāva izdarīt vārtsargs Rūdolds Oskars Soloha, kurš aizvadīja savu pirmo "sauso" spēli virslīgā), taču tad bija spiesti padoties. Kaut kas Ventspils komandā nav kārtībā (runā arī par algu aizkavēšanos), par ko liecina arī komandas kapteiņa un ilggadējā spēlētāja (kopš 2014. gada sezonas) Eduarda Tīdenberga pēkšņā pāreja uz FK "Liepāja". Par to liecina arī tikai viena uzvara pēdējās 7 spēlēs, par to liecina arī diezgan biežā komandas spēlētāju un treneru nesavaldība. Ventspilnieki joprojām ir reāli pretendenti uz medaļām (kopš FK "Ventspils" spēlē virslīgā, tas tikai divreiz nebija trijniekā - pirmajā sezonā 1997. gadā un 2017. gadā), taču ar tādu sniegumu…