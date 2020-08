"US Open" būs stingri jāievēro organizatoru izstrādātie noteikumi

Turnīrā tiks izveidots tā saucamais "burbulis". Iziešana no šīs teritorijas būs stingri aizliegta. Atstāt "burbuli" varēs tikai ar sacensību galvenā ārsta vai "US Open" turnīra direktora atļauju. Noteikumu pārkāpuma gadījumā spēlētājs tiks diskvalificēts.

Pozitīva koronavīrusa Covid-19 testa gadījumā spēlētājs tiek izolēts un atcelts no dalības turnīrā. Tas pats attieksies uz pozitīvu koronavīrusa testa rezultātu trenerim vai viesim, kuri dzīvos vienās telpās ar tenisistu. Arī šajā gadījumā spēlētājs tiks atcelts no turnīra. Bet, ja treneris vai spēlētāja ģimenes loceklis/viesis, dzīvos atsevišķi, tad tenisists automātiski netiks noņemts no sacensībām.