Lebronam un Deivisam zema metienu precizitāte; "Lakers" zaudē "Thunder"

Neveiksmīgi no spēles šajā mačā uzbruka "Lakers" zvaigznes Džeimss un Deviss. Viņi kopā nerealizēja nevienu no izmestajiem astoņiem tālmetieniem un uzrādīja vien 33,3% precizitāti, kas ir zemākā kopš ir komandas biedri.

Deviss no spēles iemeta vien 3 no 11 metieniem, gūstot deviņus punktus, kamēr Džeimss grozā raidīja 7 no 19 metieniem, atzīmējoties ar 19 punktiem un savāca 11 atlēkušās bumbas.