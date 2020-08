UEFA Eiropas līga: Latvijas komandām pretī stāsies Serbijas, Polijas un Moldovas klubi

UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā RFS viesos tiksies ar Belgradas "Partizan" no Serbijas, "Valmiera" izbraukumā spēlēs ar Poznaņas "Lech" no Polijas, bet "Ventspils" savā laukumā uzņems Tiraspoles "Dinamo-Auto" no Moldovas, noskaidrojies pirmdien izlozē.