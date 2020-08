Rīgas "Dinamo" neaizvadīs pārbaudes spēles pret Minskas "Junostj"

DINAMO RĪGA komanda aizvadīs 3 pārbaudes spēles Somijā ДИНАМО РИГА проведет 3 проверочных матча в Финляндии DINAMO RIGA will play 3 pre-season games in Finland #dinamoriga #jokerit #JoensuunKiekkoPojat #Ketterä #preseason

A post shared by Dinamo Rīga (@dinamorigaofficial) on Aug 12, 2020 at 4:24am PDT