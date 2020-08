Tambijeva vadītās komandas hokejists: Tādas slodzes nebija pat KHL treniņos

Воскресный тренировочный день в Саранске начался с занятия в тренажёрном зале. Команда работает по номерам: в ходе упражнений вторые номера сменяют первых, «Металлург» проводит тренировку в двух группах. #металлургнк #вхл #толькокузнятолькопобеда #кузня

A post shared by ХК "Металлург" (Новокузнецк) (@metallurgnk) on Aug 2, 2020 at 1:44am PDT