Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Eiropas kausu kontekstā

No "eiropiešiem" grūti klājās čempionam un līderim "Riga FC". Jā, tika gūta 12.uzvara pēc kārtas un atkārtots kluba rekords, taču uzvara Daugavpilī bija minimāla un grūta - 1:0. Vispirms jau ļoti labu iespaidu atstāja BFC "Daugavpils", kas ne tikai izrādīja līderiem cienīgu pretestību, bet arī vismaz 2-3 reizes bija tuvu panākumam gan pašā spēles sākumā, gan tās beigās. Līderi glāba vārtsargs Roberts Ozols. Varbūt arī bija ieslēgts "spēku taupīšanas režīms" (sākumsastāvā neizgāja Brisola, Vladislavs Fjodorovs un Rožers juniors), taču diezgan ātri kļuva skaidrs, ka nāksies pielikt daudz pūļu, lai uzvaru sērija nepārtrūktu (visi trīs minētie plus Elvis Stuglis un Steniu izgāja uz maiņu).

Kausa ieguvēji, vicečempioni un pašreizējie vicelīderi RFS futbolistiem no visiem mūsu četriem "eiropiešiem" guva pārliecinošāko uzvaru - 4:0 viesos pār FK "Jelgava". Turnīra rezultatīvākā komanda apspēlēja jelgavniekus šķietami pārāk viegli (savus pirmos vārtus pēc atgriešanās no Norvēģijas guva Jānis Ikaunieks), kas savukārt nedara godu laukuma saimniekiem. FK "Jelgava" nav uzvarējusi RFS jau desmit spēlēs pēc kārtas (divi neizšķirti un 8 zaudējumi).

Spēle Slokā starp Jūrmalas "Spartaku" un FK "Valmiera" bija intriģējoša gan ar to, ka tikās kaimiņi turnīra tabulā, gan ar to, ka tikās abi pašreiz labākie virslīgas vārtu guvēji - Toluvalase Arokodare ("Valmiera") un Nemanja Belakovičs ("Spartaks"). Abi labākie vārtu guvēji jau diezgan ātri par sevi arī atgādināja, turklāt katrs paveica to sev raksturīgā manierē - Tolu guva vārtus augstā lēcienā ar galvu, bet Belakovičs apliecināja, ka ir labākais soda sitienu izpildītājs virslīgā.