LPK: Paralimpiskā sporta centra projekts ir iestrēdzis birokrātijas gaiteņos

Tā kā Latvijas Paralimpiskā sporta centra projekts ir saistīts gan ar sporta, gan labklājības nozari, līdz šim tā īstenošana pārmaiņus ir bijusi gan LR Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Labklājības ministrijas paspārnē. Taču, neraugoties uz to, ka Ministru kabinets jau 2017. gadā atbalstīja šāda sporta centra projekta uzsākšanu, projekta īstenošanas gaita nav konsekventa. Piemēram, 2018. gada budžetā Saeima Latvijas Paralimpiskā sporta centra būvniecībai piešķīra 1,2 miljonus eiro. Taču likums netika ievērots un šis finansējums līdz projekta īstenotājiem tā arī nenonāca, jo tika pārdalīts citiem mērķiem. Arī šī gada valsts budžetā līdz šim Paralimpiskā sporta centra projekta īstenošanai finansējums nav ticis paredzēts.

Viņa uzsver, ka "LPK kā Paralimpiskā sporta centra projekta īstenotājs ir darījis visu nepieciešamo, lai šāds sporta centrs taptu. Taču, tā kā šis ir starpdisciplinārs projekts, kas attiecas gan uz labklājību, cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un veselību, gan sportu, mēs visu laiku saskaramies, ka valsts pusē notiek nemitīga projekta futbolēšana starp ministrijām. Tā rezultātā tas nevirzās uz priekšu, un visu laiku ir it kā jāsāk viss no sākuma."

"Ja lēmums valsts līmenī par šāda sporta centra īstenošanu reiz ir pieņemts, tad no efektivitātes viedokļa ir ļoti svarīgi to arī secīgi un plānveidā īstenot, lai valsts nezaudētu jau līdz šim ieguldītos līdzekļus un gala rezultātā nenāktos pārmaksāt. Viens no risinājumiem ir šī projekta iekļaušana vismaz valsts trīs gadu budžeta plānā, kā arī Paralimpiskā sporta centra projektam noteikt nacionālo interešu objekta statusu. Izvērtēt šāda statusa piešķiršanu Ministru kabinets abildīgajām ministrijām uzdeva jau 2017. gadā," saka L. Apine.