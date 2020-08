Pasaules otrā rakete paziņo, ka nespēlēs "US Open"

"Pēc visu faktoru apsvēršanas un ņemot vērā ārkārtējos apstākļus, kādos mēs dzīvojam, esmu nolēmusi, ka nebraukšu uz Ņujorku, lai spēlētu "US Open", pirmdien publiski pauda pašreizējā Vimbldonas čempione Halepa.

Pašreizējā ASV atklātā čempionāta uzvarētāja Bjanka Andresku no Kanādas arī nespēlēs, pievienojoties vīriešu 2019.gada turnīra uzvarētājam spānim Rafaelam Nadalam.

Bez viņiem šī gada "US Open" nepiedalīsies arī pasaules ranga līdere austrāliete Ešlija Bārtija, piektajā vietā esošā ukrainiete Jeļina Svitoļina, septītā rangā nīderlandiete Kiki Bertensa, astotajā vietā esošā Belinda Benčiča no Šveices, kuru Andresku pērn pārspēja pusfinālā, un 2004.gada turnīra uzvarētāja Svetlana Kuzņecova no Krievijas.