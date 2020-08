Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pēdējo sekunžu vērtība un Tolu asaras Valmierā

Interese ir nopietna, bet... Tolu ir līgums ar Valmieras komandu. Var saprast jauno nigērieti, kurš, nevienam nezināms, pērn ieradās Latvijā un uzreiz kļuva pamanāms, šosezon viņš jau ir pārliecinošs līderis starp vārtu guvējiem un te pēkšņi ir iespēja aizbraukt uz "Anderlecht" - spēcīgs un slavens klubs, spēcīga līga, daudz tuvāk futbola TOP līgām nekā no Latvijas virslīgas un plus vēl komandas galvenais treneris ir Vensāns Kompanī. Tolu droši vien būtu gatavs kājām iet uz Briseli, ja vien drīkstētu to darīt. Futbolista aģents Žans-Žerārs Benuā Čajka droši vien meistarīgi apvārdoja jauno puisi (kārdinājumi ir pārāk lieli, lai to nebūtu grūti izdarīt) un Tolu atteicās piedalīties pēdējā treniņā un iziet uz spēli pret Liepājas komandu.