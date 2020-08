Jau pēc mēneša Jūrmalā pulcēsies labākie Eiropas pludmales volejbolisti

Turnīrs pulcēs labākos Eiropas pludmales volejbola vīru duetus no 17 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm, kopā turnīrā piedalīsies 64 sportistu pāri - 32 vīriešu un 32 sieviešu.

"Mums ir liels prieks, ka savu dalību Jūrmalā notiekošajā Eiropas čempionātā ir apstiprinājušas visas spēcīgākās vīriešu un sieviešu komandas. Šis turnīrs, iespējams, būs šī gada vērienīgākais volejbola pasākums pasaulē - šogad pasaulē nenotiks neviens lielāks un nozīmīgāks turnīrs. Sezonas laikā vairāki no vadošajiem spēlētājiem ir dziedējuši dažādus savainojumus, bet uz gada nozīmīgāko turnīru visi būs ierindā, tāpēc mūs gaida augstākā līmeņa pludmales volejbols," stāsta Latvijas volejbola federācijas valdes loceklis un turnīra direktors Kaspars Timermanis.

Vīriešu konkurencē par galvenajiem favorītiem var uzskatīt vairākus pārus – pasaules ranga līderus no Norvēģijas Andreru Molu un Kristiānu Sorumu, pasaules čempionus no Krievijas Vjačeslavu Krasiļņikovu un Oļegu Stojanovski, pasaules vicečempionus no Vācijas Juliusu Tolli un Klemensu Vikleru.