Notikusi izloze Latvijas kausa izcīņai basketbolā

Turnīrā, kas atsākas pēc 26 gadu pārtraukuma, piedalīsies 23 komandas no četrām Latvijas līgām. Ņemot vērā sportiskos un ģeogrāfiskos aspektus, komandas pirms izlozes sadalītas vairākos grozos un cīņā par kausu iesaistīsies dažādās stadijās.

Jau izlozes pirmajā kārtā bija intriga par to, kura no Austrumu zonas komandām pretī dabūs Maksibasketbola 40+ grupas čempioni "Garkalnes runči" ar Kasparu Kambalu un citām Latvijas basketbola personībām sastāvā. Izloze lēma, ka ar "Garkalnes runčiem" pirmajā kārtā tiksies Rugāju SC basketbolisti, bet otrajā kārtā šī pāra uzvarētāja cīnīsies ar "Gulbenes bukiem". Šajā zarā trešajā kārtā no LBL komandām tika ielozēta "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".