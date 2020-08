"VEF Rīga" plāno pārbaudes spēli ar Kauņas "Žalgiris"

"VEF Rīga" komanda FIBA Čempionu līgā tika ielozēta A apakšgrupā, kur būs jāspēkojas ar Lietuvas klubu Viļņas "Rytas", turnīra pirmo čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, slaveno Stambulas "Galatasaray" no Turcijas, Strasbūras SIG no Francijas, Sasāri "Dinamo" no Itālijas un "Peristeri" no Grieķijas.