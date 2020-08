Aizraujošā cīņā "Sevilla" sesto reizi sešos finālos triumfē UEFA Eiropas līgā

Tad pienāca de Jonga kārta gūt vārtus ar galvu. 12.minūtē viņš pēc Hesusa Navasa centrējuma no labās puses ar galvu no tuva attāluma iedzina bumbu "Inter" vārtos, bet 21 minūti vēlāk viņš to pašu paveica pēc brīvsitiena izspēles, piespēlētāja lomu tēlojot Everam Banegam.