Gulbim neliels kāpums pasaules rangā

Savukārt ranga pirmais desmitnieks palicis nemainīgs. Pasaules vadošā rakete aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Rafaels Nadals no Spānijas, bet trešais ir austrietis Dominiks Tīms. Ceturtajā pozīcijā atrodams šveicietis Rodžers Federers, piecnieku noslēdz Daniils Medvedevs no Krievijas, tālāk seko grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, itālis Mateo Beretīni, Gaēls Monfiss no Francijas un Dāvids Gofēns no Beļģijas.