Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Tolu atgriežas, "Liepāja" izglābjas, "Riga FC" - jauns rekords

Situācija ir diezgan neparasta - ja komandu īsā laika posmā un turklāt vēl pirms spēles Eiropas līgā pametuši jau trīs spēlētāji (viens no viņiem šosezon gan nav spēlējis, taču divi no viņiem bija komandas kapteiņi!), tad tas ne par ko labu neliecina, bet, no otras puses, ventspilnieki maču pret BFC "Daugavpils" (2:0; revanšs par 1:3 zaudējumu Daugavpilī) sāka tik apņēmīgi un ar tādu iedvesmu, ka tas nekādi neliecina par problēmām (runā par algu aizkavēšanos) komandā un liecina par futbolistu attieksmi. Jautājums - cik ilgi (ja vien runas par finansiālām problēmām atbilst patiesībai). Katrā ziņā tāda futbolistu attieksme vieš cerības pirms mača Eiropas līgā savā laukumā ar Tiraspoles "Dinamo-Auto".