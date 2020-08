Valdība atbalsta 350 000 eiro piešķiršanu EČ pludmales volejbolā sarīkošanai Jūrmalā

Finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", vienlaikus šādā pat apmērā uz minēto apakšprogrammu veicot arī apropriācijas pārdali, tai skaitā no Covid-19 izplatības dēļ neizmantotā nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma 200 330 eiro apmērā un ārkārtējās situācijas laikā brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem 149 203 eiro apmērā.

Pēc IZM sniegtās informācijas, Latvijas Volejbola federācijai ir piešķirtas tiesības no šī gada 15.septembra līdz 20.septembrim Jūrmalā organizēt čempionātu. Federācija informējusi IZM, ka čempionāta organizēšanas izmaksas ir vairāk nekā 700 000 eiro, kuras paredzēts segt no Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) līdzfinansējuma - 200 000 eiro, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma - 100 000 eiro, un federācijas piesaistītā līdzfinansējuma - 50 000 eiro, attiecīgi no valsts federācija lūdza vēl 350 000 eiro.