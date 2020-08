Godinot Baltijas ceļu, baltieši saskrien teju 30 000 kilometru

Baltijas ceļa izaicinājumu rīkoja Rimi Rīgas maratona organizatori sadarbībā ar Rīgas Tūrisma attīstības biroju. Baltieši godam un ar krietnu uzviju sasniedza izvirzīto mērķi - noskriet Baltijas ceļa garumu jeb 675,5 kilometrus vismaz 31 reizi. Draudzīgajā sacensībā savu skriešanas nācijas pārākumu šoreiz pierādīja latvieši, jo puse no izaicinājuma dalībniekiem un puse no saskrietajiem kilometriem nāca tieši no Latvijas, pārspējot gan lietuviešus, gan igauņus, kuri savā savstarpējā konkurencē bija līdzvērtīgi. Taču jaunā mākslinieka Jāņa Šneidera Baltijas ceļa izaicinājumam veltītā medaļa ir pieejama ikvienam. Piedevām viens pārstāvis no katras valsts komandas izlozes kārtībā iegūs ekskluzīvu maratona ceļojumu divām personām uz kādu no Baltijas valstu maratoniem.