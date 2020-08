Kazakevičs: Triju gadu plānu izlasē jāsāk realizēt ar maksimāliem rezultātiem jau no pirmās spēles

Par izlases galveno treneri viņš kļuva šā gada sākumā, kad no amata tika atlaists Slovēnijas treneris Slaviša Stojanovičs.

Kazakevičs kā vienu no galvenajiem faktoriem dalībai izlases rindās sarunā ar žurnālu "Sports" min motivāciju ar formu sarkanbaltsarkanajās krāsās spēlēt labāk. Tas ietekmēs arī futbolistu izvēli sastāvam.

Pēdējos gados nacionālās izlases rezultāti un arī spēles kvalitāte nebija tāda, kādu to gaidīja līdzjutēji, futbolisti un treneri.

"Kad es sāku izskatīt piedāvājumu, mans nosacījums bija, ka tomēr ir jābūt ilgtermiņa vai vidēja termiņa stratēģijai. Latvijas izlasē šobrīd nav tādu futbolistu, no kuriem vienkārši jāizvēlas pareizie un jāizvieto laukumā," savu redzējumu žurnāla "Sports" slejās atspoguļo treneris. "Mums ķieģelīti pa ķieģelītim jāveido komanda, tāpēc teicu, ka es neesmu brīnumdaris un esmu gatavs padarīt labu darbu un reālus uzdevumus izpildīt sava līguma trešajā gadā, kad komanda ir kaut kam gatava. Aizvadot pāris treniņus, futbolisti un visa komanda uzreiz pilnībā nepārvērtīsies, to nav iespējam izdarīt. Taču nacionālā izlase ir tā vieta, kur katru dienu ir jābūt tendētiem uz maksimālu rezultātu. Tāpēc jau pirmajā spēlē ar Andoru no mūsu komandas ir jāgaida rezultāts."