Medijs: Uz Bertāna pakalpojumiem kandidēs vēl trīs komandas bez "Wizards"

Bertāns neilgi pirms NBA sezonas turpinājuma Orlando "burbulī" paziņoja par nodomiem šosezon vairs nespēlēt, lai pirms jauna līguma parakstīšanas izvairītos no traumām.

"Wizards" baumas par Bertāna aizmainīšanu noliedza jau iepriekš, bet, tuvojoties aizvadītās sezonas beigām, skaidri paziņoja, ka jauna līguma parakstīšana ar latvieti būs viena no kluba prioritātēm.

Pirmā roka sarunās ar Bertānu piederēs "Wizards", taču zināms, ka klubs centīsies izvairīties no "greznības nodokļa", kas jāmaksā, ja spēlētāju algās iztērēts vairāk nekā to paredz līgas limits. 35% no "Wizards" kopējā budžeta, kas paredzēts spēlētāju algām, saņem Džons Vols, bet vēl lauvas tiesa atvēlēta arī Bredlijam Bīlam.